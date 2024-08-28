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İstanbul'da Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklar Sular Altında

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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde, sokak ve alt geçitler sular altında kaldı. Bazı sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekerken altgeçitte mahsur kalan sürücüleri ekipler kurtardı. Bahçelievler'de bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde, sokak ve alt geçitler sular altında kaldı. Bazı sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekerken altgeçitte mahsur kalan sürücüleri ekipler kurtardı. Bahçelievler'de bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zorlanırken, Bayrampaşa ve Bahçelievler'de sular altında kalan alt geçitler nedeniyle yollar kapandı.

TAKSİM'DE SAĞANAK YAĞIŞ

Taksim'de aniden başlayan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Taksim ve İstiklal caddesine gelen yerli ve yabancı turistler yağmurdan kaçmak için iş yerlerine sığındı. İstiklal Caddesi'nde su birikintileri oluştu.

MALTEPE ALT GEÇİDİ'NDE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Bayrampaşa'da etkili olan yağışın ardından rögarların tıkanması nedeniyle Maltepe alt geçidi yağmur sularıyla doldu. Bayrampaşa-Maltepe metro alt geçidini de su bastı. Metrelerce yükselen suların altında bir minibüsle hafif ticari araç mahsur kaldı. Suyun içine gömülen araçlardan vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıktı. Belediye ekiplerini suyu tahliye etmesinin ardından, 2 araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

BAHÇELİEVLER'DE VALİ RECEP YAZICIOĞLU ALT GEÇİDİ'Nİ DE SU BASTI

Yağışın etkili olduğu ilçelerden biri de Bahçelievler oldu. Yer yer dolu yağışının da etkili olduğu Bahçelievler'de dolu yağışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kocasinan-Mahmutbey güzergahında bulunan ve yaklaşık 300 metrelik uzunluğa sahip Vali Recep Yazıcıoğlu Alt Geçidi'ni de su bastı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler yaklaşık 1 metre yüksekliğe ulaşan suyu tahliye etti. Alt geçidin kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Yenibosna'da ise birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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