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İstanbul'da sağanak ve rüzgar etkili oluyor

İstanbul'da sağanak ve rüzgar etkili oluyor
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İstanbul'da, etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi, binaların çatılarından parçalar uçtu ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

İstanbul'da, etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi, binaların çatılarından parçalar uçtu ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve lodos aksaklıklara neden oluyor.

Beşiktaş Ak Merkez Bağlantı Yolu'nda yola devrilen ağaç sürücülere zor anlar yaşattı.

Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kesilirken, araçta hafif hasar oluştu.

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısındaki membran parçaları bitişiğindeki binanın çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle Bahçelievler'de hem otobüs hem de metrobüs duraklarında yolcular zor anlar yaşadı.

Yağıştan etkilenmemek için vatandaşlar dükkanların tentelerine ve bina altlarına sığındı.

Sağanak, sürücülere de zor anlar yaşatırken, D-100 kara yolu Merter mevkisinde trafikte aksaklıkların yaşandığı görüldü.

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler yapılamıyor.

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatlarının Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş seferleri yapılamıyor.

Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar, Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek seferleri ise Küçüksu'ya uğramadan gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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