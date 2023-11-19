İstanbul'da Sağanak ve Kar Yağışı Devam Ediyor

İstanbul'da dün gece başlayan sağanak ve karla karışık yağmur nedeniyle İBB ekipleri, 2 bin 921 ihbara müdahale etti. İBB'den yapılan açıklamada dün geceden itibaren Alo 153 Çözüm Merkezi'ne toplam 23 bin 389 çağrı geldiği ifade edildi. AKOM'un tahminine göre fırtına ile birlikte görülmesi beklenen yağışların bugün 16: 00'a kadar etkili olmaya devam edeceği kaydedildi.

İSTANBUL'da, dün gece başlayan sağanak ve karla karışık yağmur nedeniyle İBB ekipleri, 2 bin 921 ihbara müdahale etti. İBB'den yapılan açıklamada dün geceden itibaren Alo 153 Çözüm Merkezi'ne toplam 23 bin 389 çağrı geldiği ifade edildi. AKOM'un tahminine göre fırtına ile birlikte görülmesi beklenen yağışların bugün 16: 00'a kadar etkili olmaya devam edeceği kaydedildi.

İstanbul'da dün gece başlayarak bugün de devam eden sağanak ve yer yer kar yağışı nedeniyle metrekareye 30 ila 82 kg aralığında yağış düştüğü öğrenildi. En fazla yağış Beykoz, Ümraniye, Sancaktepe ve Sarıyer ilçelerinde kaydedildi. Dün 14 derece civarındaki sıcaklıklar, bugün 2 derece kadar gerilerken yağışlar sabah erken saatlerde, il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüldü. Sabaha karşı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimleri ile Hadımköy civarına kar yağdı. İBB ekipleri Hadımköy'de tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağış süresince 5 bin 449 personel, 2 bin 135 araç ve iş makinesi ile toplam 2 bin 921 ihbara müdahale etti. Alo 153 Çözüm Merkezi'ne dün geceden itibaren toplamda 23 bin 389 çağrı geldiği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, evsizlerin fırtına ve soğuk havadan zarar görmemesi için kış hizmetlerinin başlattığı ifade edildi.

FIRTINA VE SAĞANAK BUGÜN DE DEVAM EDECEK

AKOM'un tahminine göre ise bugün fırtına ile birlikte görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde 16: 00'a kadar etkili olmaya devam edeceği kaydedildi.

HADIMKÖY'DE TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

İstanbul'da Hadımköy yolu ve Beykent bölgesinde son bir saat içerisinde hafif kar yağışı gerçekleşti. Buzlanma ihtimaline karşılık el ekipleriyle tuzlama yapıldı.

EVSİZ VATANDAŞLAR İBB TESİSLERİNE GETİRİLDİ

İstanbul için verilen turuncu alarm sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evsiz vatandaşların fırtınadan zarar görmemesi için Kış Hizmetleri'ni başlattı. İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Zabıta, İtfaiye, Sosyal Hizmetler, Destek Hizmetleri, Emlak ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlıklarıyla ortaklaşa gerçekleştirilen İBB Evsizlere Kış Hizmeti; evsiz vatandaşlar, soğuk havaya maruz kaldıkları yerlerden İBB ekiplerince alınarak İBB tesislerine getirildi.