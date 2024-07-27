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İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor

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İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüler, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin girişlerinde ve bağlantı yollarında yavaş ilerliyor. D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde ise trafik akıcı seyrediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 31 olarak ölçüldü.

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında sağanak etkili oluyor.

Aralıklarla şiddetini arttırarak devam eden yağışın etkisiyle sürücüler, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin girişlerinde ve bağlantı yollarında yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde ise trafik akıcı seyrediyor.

İBB trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu 07.00 itibarıyla yüzde 31 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Sultan Mehmet 15 Temmuz İstanbul trafik Hava Durumu Trafik Güncel Haberler

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