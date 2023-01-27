İstanbul'da sağanak etkili oluyor
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İstanbul'da akşam başlayan sağanak, kentin birçok noktasında etkili oluyor.
İstanbul'da akşam başlayan sağanak, kentin birçok noktasında etkili oluyor.
Yağış, Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Kağıthane, Fatih, Bahçelievler, Güngören, Sultangazi, Avcılar, Şişli, Beşiktaş ve Kağıthane'de, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli, Beykoz ve Maltepe'de etkisini sürdürüyor.
Bazı ilçelerdeki caddelerde su birikintileri oluşurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak: AA / Güncel