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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da akşam başlayan sağanak, kentin birçok noktasında etkili oluyor.

İstanbul'da akşam başlayan sağanak, kentin birçok noktasında etkili oluyor.

Yağış, Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Kağıthane, Fatih, Bahçelievler, Güngören, Sultangazi, Avcılar, Şişli, Beşiktaş ve Kağıthane'de, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli, Beykoz ve Maltepe'de etkisini sürdürüyor.

Bazı ilçelerdeki caddelerde su birikintileri oluşurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Yakası Kağıthane İstanbul Maltepe Güncel Haberler

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