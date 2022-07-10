İstanbul'da Sağanak Etkili Oldu  Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul'un birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gece boyunca çakan şimşek sayısı 7 bini aştı. Esenyurt'taki Haramidere'nin taşması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastı. Beykoz'da caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Yalı Mahallesi'nde bir eve yıldırım düştü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), su taşkını ile ilgili İstanbul il genelinde toplamda 215 ihbar alındığını açıkladı.

Yer yer şiddetini artırarak etkisini sürdüren yağış nedeniyle İstanbul'da bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki Haramidere'nin taşması sonucu 19 Mayıs Bulvarı ve çevresindeki sokaklar araç ve yaya geçişine kapatıldı. Dere kenarındaki evleri ve iş yerlerini su basarken bölgeye emniyet, itfaiye, zabıta, 112 Acil Servis ve Esenyurt Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ev ve iş yerlerinde mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Beykoz'da da sağanak yağmur sebebiyle caddeler ve bazı evler su altında kaldı. Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak'ta beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta yangın çıktı. Yangın söndürülürken, bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.

Afad'A 215 İHBAR YAPILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), İstanbul'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul il genelinde gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden şiddetli yağışlar neticesinde ev ve işyerlerinin bodrum katlarında su basması olayları meydana gelmiştir. Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımız güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. İstanbul il genelinde toplamda 215 ihbar alınmıştır. Sakarya ve Bursa il AFAD müdürlüklerimizden bölgeye takviye ekipler görevlendirilmiştir. Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet ekipleri de çalışmalara destek vermektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

ANKA / Güncel