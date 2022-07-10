İstanbul'da sağanak etkili oldu (3) Arnavutköy'den sağanak görüntüsü Sarıyer'de işyerlerini su basan esnafın temizlik çalışması Ekiplerin temizleme çalışmaları İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Arnavutköy'den sağanak görüntüsü Sarıyer'de işyerlerini su basan esnafın temizlik çalışması Ekiplerin temizleme çalışmaları İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşların ev ve işyerlerini su bastı. AA / Emrah Gökmen - Güncel İstanbul Sarıyer su Güncel Haberler

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