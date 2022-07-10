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İstanbul'da sağanak etkili oldu (3)

AA - Emrah Gökmen - Güncel
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Arnavutköy'den sağanak görüntüsü Sarıyer'de işyerlerini su basan esnafın temizlik çalışması Ekiplerin temizleme çalışmaları İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Arnavutköy'den sağanak görüntüsü

Sarıyer'de işyerlerini su basan esnafın temizlik çalışması

Ekiplerin temizleme çalışmaları İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşların ev ve işyerlerini su bastı.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul Sarıyer su Güncel Haberler

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