İstanbul'da sağanak etkili oldu (2)
AA - Emrah Gökmen - Güncel
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Sağanak nedeniyle su basan işyeri Ekiplerin temizleme çalışmaları İşyeri su basan esnafın temizleme çalışması İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Sarıyer İstinye Mahallesi'nde ev ve işyerlerini su bastı.
Sağanak nedeniyle su basan işyeri
Ekiplerin temizleme çalışmaları
İşyeri su basan esnafın temizleme çalışması İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Sarıyer İstinye Mahallesi'nde ev ve işyerlerini su bastı.
AA / Emrah Gökmen - Güncel