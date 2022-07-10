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İstanbul'da sağanak etkili oldu (2)

AA - Emrah Gökmen - Güncel
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Sağanak nedeniyle su basan işyeri Ekiplerin temizleme çalışmaları İşyeri su basan esnafın temizleme çalışması İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Sarıyer İstinye Mahallesi'nde ev ve işyerlerini su bastı.

Sağanak nedeniyle su basan işyeri

Ekiplerin temizleme çalışmaları

İşyeri su basan esnafın temizleme çalışması İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Sarıyer İstinye Mahallesi'nde ev ve işyerlerini su bastı.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul Sarıyer su Güncel Haberler

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