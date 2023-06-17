Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Anadolu ve Avrupa yakasında yağış öncesi gökyüzünde şimşek hareketliliği görüldü. Üsküdar sahiline gelenler bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan bazı kişiler yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları da şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.

Gece boyunca aralıklarla yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel

İstanbul Üsküdar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title