İstanbul'da sağanak bazı bölgelerde aralıklarla etkili oluyor - Haberler

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İstanbul'da sağanak bazı bölgelerde aralıklarla etkili oluyor

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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İstanbul'da sağanak bazı bölgelerde aralıklarla etkili oluyor

İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşanıyor.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşanıyor.

Kentte dün başlayan yağış, bugün de devam ediyor. Kentin bazı ilçelerinde görülen sağanak, zaman zaman şiddetini artırarak etkili oluyor.

Yağmur nedeniyle bazı yollarda küçük çaplı su birikintileri oluşurken trafik akışında da zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Yağıştan korunmak isteyenlerin de otobüs duraklarına ve tentelerin altına sığındığı görülüyor.

Bu arada, Eyüpsultan ve Sancaktepe'de bazı yollarda su birikintilerinin oluşması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

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