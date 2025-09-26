Haberler

İstanbul'da Sabah Yağmuru Trafiği Olumsuz Etkiledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, trafikte yoğunluğa neden oldu. Bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, sürücüler hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkisini gösterdi. Sabah evlerinde çıkıp işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkisi ile sürücülerde trafikte hızlarını yavaşlatmak zorunda kaldı. Yağmurun etkili olduğu noktalardan biri de D-100 Cevizlibağ metrobüs durağıydı. Toplu taşımadan inen yolcular ıslanmamak için kapüşonlarını başlarına örterken bazı vatandaşlar da üst geçit altlarında bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Skandal! Caner Erkin kendi takım arkadaşına tokat attı

Bunu da yaptı! Caner Erkin, takım arkadaşına tokat attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı

12 yaş küçük eşiyle de aradığı mutluluğu bulamadı: Boşanıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.