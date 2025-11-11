Haberler

İstanbul'da Sabah Yağışı Trafiği Felç Etti

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkiledi. İşe gidiş saatlerinde ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 74'e kadar çıktı. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan bazı vatandaşlar işe giderken şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Tedbirsiz çıkanlar ise aniden başlayan yağışta ıslanmaktan kurtulamadı.

Yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
