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İstanbul'da Sabah Sis Etkili Oldu

İstanbul'da Sabah Sis Etkili Oldu
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İstanbul'un Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe gibi bazı ilçelerinde sabah saatlerinde sis meydana geldi. TEM Otoyolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşan sis nedeniyle sürücüler kontrollü ilerledi. Trafik yoğunluğu ise yüzde 56 olarak ölçüldü.

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah sis etkili oldu.

Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kağıthane, Üsküdar, Ümraniye, Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane'nin bir kısmında sis görüldü.

TEM Otoyolu Kavacık ile Kağıthane mevkisi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşan sis nedeniyle sürücüler kontrollü ilerledi.

Öte yandan, kent geneli trafik yoğunluğu İBB Trafik uygulamasına göre saat 07.50 itibarıyla yüzde 56 ölçüldü.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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