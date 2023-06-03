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İstanbul'da Sabah Saatlerinde Yağmur Etkili Oldu

İstanbul'da Sabah Saatlerinde Yağmur Etkili Oldu

Güncel Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zaman zaman zorlandığı görüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde İstanbul'da yağmur etkili oldu. Bahçelievler'de bir anda bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmurda ıslanmak istemeyen bazı vatandaşlar duraklara sığınırken, yanlarında şemsiye olanlar ise yoluna devam ettiği görüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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