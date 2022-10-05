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İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte yoğunluk arttı

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İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte yoğunluk arttı

İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Mega kentin her iki yakasında oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Avrupa yakasında D-100 Karayolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevki, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün her iki yönü ile Anadolu yakasında D-100 Karayolu Maltepe'den Avrasya tüneli girişine kadar trafik yoğunluğu oluştu.

Bazı bölge ve noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 10.10 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel

D-100 Karayolu İstanbul Maltepe Ankara Güncel Haberler

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