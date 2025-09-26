İstanbul’da Sabah Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da haftanın son iş günü bazı bölgelerdeki yağışın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde bazı bölgelerde yerini sağanağa bıraktı.

Yağışın da etkisiyle kentte D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında yoğunluk gözlendi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizlibağ ile Yenibosna mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu meydana geldi.

D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine, TEM Otoyolu Hasdal Seyrantepe mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar araçlar ağır seyrediyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda ise TEM Otoyolu Ataşehir bölgesinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy bağlantısından Kavacık'a ve D-100 karayolu Ataşehir mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun trafik etkili oldu.

D-100 kara yolu Altunizade mevkisi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında da trafik yoğunluğunun yüksek olduğu görüldü.

Öte yandan vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu saat 09.10 itibarıyla Avrupa Yakası'nda yüzde 63, Anadolu Yakası'nda yüzde 67 ve kent genelinde yüzde 65 olarak ölçüldü.