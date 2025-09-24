İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu'dan başlayan yoğunluk, Okmeydanı'na kadar etkili oluyor.

Haliç Köprüsü girişinden itibaren ağır seyreden trafik de Bakırköy'e kadar uzanıyor.

Avcılar D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik akıcı ilerlerken, Ankara yönünde ise yoğunluk görülüyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Hasdal mevkisi arasında ve Kemerburgaz ayrımında da sürücüler güçlükle ilerliyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar da metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'na geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde trafik artıyor.

Her iki köprüye bağlanan yollarda da araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

D-100 kara yolu Altunizade, Acıbadem ve Çamlıca'da da yoğunluk giderek artarken, TEM Otoyolu'nun Ümraniye ve Çavuşbaşı mevkilerinde trafik durma noktasına geldi.

Kentin her iki yakasında da sahil yollarında araçlar, otoyollara göre nispeten daha akıcı ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 63, Anadolu Yakası'nda yüzde 71 ve kent genelinde yüzde 67 olarak ölçüldü.