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İstanbul'da Sabah Trafik Yoğunluğu: Yüzde 63'e Ulaştı

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İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözlemlendi. Okul mesaisi ve işe gidenler nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda ağır trafik yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü ve D-100 kara yolunda Kartal-Kadıköy arası yoğun, Avrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu'nda Mahmutbey Gişeler mevkisi akıcı. Genel trafik yoğunluğu yüzde 63'e kadar ulaştı.

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenler dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde TEM Otoyolu Kavacık bağlantısında trafik ağır seyrediyor.

D-100 kara yolunda Kartal ve Kadıköy arasında her iki yönde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

TEM Otoyolu'nda Ümraniye ile Ataşehir arasında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, TEM Otoyolu'nda Mahmutbey Gişeler mevkisinde trafiğin akıcı olduğu görülürken Bağcılar ile Esenler arasında araç yoğunluğundan dolayı akışta aksamalar yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ile Küçükçekmece, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Ispartakule'den Mahmutbey'e kadar yoğun trafik görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 63'e ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel

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