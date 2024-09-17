Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Sabah Trafiği Yoğunlaşıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu mevkilerinde yoğunlaşan trafik Haliç Köprüsü'nün girişlerinde de çift yönlü olarak yavaş ilerliyor.

Kara yolunun Okmeydanı Mecidiyeköy istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Kağıthane ve Gaziosmanpaşa istikametinde trafik ağır seyrediyor.

Mahmutbey gişeler mevkisinde trafik akıcı seyrederken, bağlantı yolları ile Bağcılar ve Esenler arasında araçlar yavaş ilerliyor.

Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk arttı

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişleri, buralara bağlanan ana ve ara yollarda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkilerinde de araç yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolunda Maltepe'den başlayan trafik Kadıköy'e kadar devam ediyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 56'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71'e ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Yerel Haberler istanbul Ulaşım Güncel trafik

Mehmet Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu

Şimşek'ten istifa iddiaları için gündem yaratacak açıklama

 Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak

 Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi 'Katil, Nevzat' kararı almış

Sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi "katil" olarak onu seçmiş
Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi

Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
MÜGE ANLI CANLI YAYIN 17 EYLÜL | Müge Anlı, Hatice Musaoğlu'na ne oldu, öldürüldü mü? Müge Anlı canlı izleme linki! Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? ATV CANLI YAYIN İZLE 17 EYLÜL | Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Resmi Gazete bugün (17 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Real Madrid- Stuttgart maçı ne zaman? Real Madrid - Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda? Narin'in dişleri mi söküldü? Narin'den otopsi için örnek alınamadı! Narin'e ne yaptılar? Young Boys- Aston Villa maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi canlı izle! Young Boys- Aston Villa maçı hangi kanalda? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman? Galatasaray- Gaziantep FK maçı saat kaçta? Galatasaray muhtemel 11'i! İrem Sak'ın babası öldü mü? İrem Sak'ın babasının hastalığı neydi? ÇANAKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Yenice 17 Eylül elektrik kesintisi UEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ Telefona bakarken mazgala düştü! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE)
title