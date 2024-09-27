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İstanbul'da Sabah Saatlerinde Sis Etkili Oldu

İstanbul'da Sabah Saatlerinde Sis Etkili Oldu
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İstanbul'un Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Kağıthane ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, sürücülerin kontrollü ilerlemesine neden oldu. Ancak deniz seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Kentte sabahın ilk ışıklarıyla etkili olmaya başlayan sis, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ilçeleri ile Sarıyer ve Kağıthane'nin bir kısmında yer yer etkisini gösterdi.

TEM Otoyolu Kavacık mevkisi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşan sis bulutu nedeniyle sürücüler kontrollü ilerledi.

Sis sebebiyle deniz seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 07.50 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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