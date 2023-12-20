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İstanbul'da Sabah Saatlerinde Sis Etkili Oldu

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İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. İşlerine gitmek isteyen bazı araç sürücüleri görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Özgür EREN/İSTANBUL, İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. İşlerine gitmek isteyen bazı araç sürücüleri görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. TEM Otoyolu Başakşehir mevkisinde etkili olan sis nedeniyle otomobil sürücüleri trafikte hızlarını düşürmek zorunda kaldı. Yüksek katlı binaların ise bir kısmı sis nedeniyle görünmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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