Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İstanbul'da rüzgarda devrilen ağaç bankamatiklere zarar verdi

İstanbul'da rüzgarda devrilen ağaç bankamatiklere zarar verdi

Güncel Haberler

Avcılar'da, rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç yol kenarındaki bankamatiklere zarar verdi.

Avcılar'da, rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç yol kenarındaki bankamatiklere zarar verdi.

Marmara Caddesi'ndeki bir ağaç, araç trafiğine kapalı yolda rüzgar nedeniyle devrildi.

Yol kenarındaki bankamatiklerin üzerine ve yola devrilen ağaç, Avcılar Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

Devrilen ağaç nedeniyle bankamatiklerin zarar gördüğü tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tragger Marmara Avcılar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title