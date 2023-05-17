İstanbul'da rüzgarda devrilen ağaç bankamatiklere zarar verdi
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Avcılar'da, rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç yol kenarındaki bankamatiklere zarar verdi.
Avcılar'da, rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç yol kenarındaki bankamatiklere zarar verdi.
Marmara Caddesi'ndeki bir ağaç, araç trafiğine kapalı yolda rüzgar nedeniyle devrildi.
Yol kenarındaki bankamatiklerin üzerine ve yola devrilen ağaç, Avcılar Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.
Devrilen ağaç nedeniyle bankamatiklerin zarar gördüğü tespit edildi.
Kaynak: AA / Güncel