İstanbul'da devlet hastanesinde görev yapan ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 doktor adliyede

İstanbul'daki Üsküdar Devlet Hastanesinde görev yapan ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 doktor adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli olan ve haklarında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktorlar G.Ö. ve C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Başsavcılıkça, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmış, bu kapsamda 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.