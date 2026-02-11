Haberler

İstanbul'da devlet hastanesinde görev yapan ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 doktor adliyede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli 2 doktor, hastalardan usulsüz ek ücret talep ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

İstanbul'daki Üsküdar Devlet Hastanesinde görev yapan ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 doktor adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli olan ve haklarında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktorlar G.Ö. ve C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Başsavcılıkça, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmış, bu kapsamda 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Mert Demir'in hayranından gelen mesaja verdiği yanıt güldürdü

Hayranının benzetmesine verdiği yanıt güldürdü