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İstanbul'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda 19 ruhsatsız tabanca ve silah malzemeleri ele geçirildi, bir kişi tutuklandı. A.T. isimli şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da 19 ruhsatsız tabanca ve silah malzemelerinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mayıs'ta Küçükçekmece'de bir şahsın silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen A.T, Bağcılar Yenigün Mahallesi'ndeki iş yerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Sorgulamasında çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüphelinin ikameti, iş yeri ve aracında yapılan aramada, 8 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör, 54 çeşitli ebatlarda fişek ile cep telefonu ve 2 bin 550 lira ele geçirildi.

Zanlının, Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde park halindeki bir aracı depo olarak kullandığını belirleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada 11 ruhsatsız tabanca, 16 şarjör ve 97 namlu buldu.

Şüpheli A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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