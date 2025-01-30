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İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak

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İstanbul'da Ruhsatsız Otellere Kapatma Uygulaması Başlıyor

İstanbul'da Ruhsatsız Otellere Kapatma Uygulaması Başlıyor
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İstanbul Valisi Davut Gül, ruhsatsız ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını açıkladı. Uygulama, kaymakamların koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

İstanbul Valisi Davut Gül, otellerle ilgili kaymakamlarının koordine edeceği bir sürecin başladığını belirterek, "Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız." dedi.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Gül başkanlığında Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Gül, depremin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayarak, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet verdiği binaların depreme yüzde 100 dayanaklı olması, bunun kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, vicdanları sızlatan acı bir olay yaşandığını anımsatan Gül, kurumların yangınla ilgili tedbirlerinin gözden geçirilmesinin önemli olduğuna, denetlenmesi gereken binaların bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Otellerle ilgili bir süreç başladı. Kaymakamlarımız koordine edecek. Otellerde ruhsatı olmayan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa en geç cumartesi, pazar tamamını kapatacağız. Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız. Listeler belli. Dolayısıyla yarına kadar bitirelim. Olur ya ölçekten dolayı yetiştiremezsek cumartesi, pazar bunların tamamını kapatmış olalım."

Vali Gül, görev alanlarına giren yerlerde, belirlenen bir takvimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile itfaiye birimlerinin kaymakamlarla koordineli şekilde vatandaşların güvenliğini yüzde 100 sağlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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