Haberler

İstanbul'da "Ruh Sağlığını Güçlendirme ve Farkındalık Festivali" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, gençlerin ruh sağlığını desteklemek, zihin-beden-ruh dengesini güçlendirmek ve bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Ruh Sağlığını Güçlendirme ve Farkındalık Festivali (RUHFEST)" düzenlendi.

İstanbul'da, gençlerin ruh sağlığını desteklemek, zihin-beden-ruh dengesini güçlendirmek ve bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Ruh Sağlığını Güçlendirme ve Farkındalık Festivali (RUHFEST)" düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün himayelerinde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Küçükçekmece'deki Ata Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, Alaeddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Burada konuşan Vali Gül, İstanbul'da özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik çeşitli aktivitelerin düzenlendiğini söyledi.

Gül, spor yapan, kitap okuyan, yeteneğine göre bir enstrüman çalan, öğrenci meclisleri aracılığıyla karar süreçlerine katılan, katılımcı olan, "hayır" diyebilen, özgüveni yüksek çocukların yetişmesini istediklerini dile getirdi.

Kentte 230'u aşkın Ödev Evi bulunduğunu aktaran Gül, özellikle dezavantajlı mahallelerdeki Ödev Evleri'ni gençlik merkezi, etüt merkezi, rehberlik yapılan bir alan ya da Yeşilayın bir birimi gibi değerlendirdiklerini ifade etti.

Vali Gül, İstanbul'un üniversiteler şehri olduğunu ve kentte 60 üniversite ile 1 milyona yakın öğrenci bulunduğunu belirterek, her öğrencinin ve gencin sosyal, sportif faaliyetler içinde olmasını, arkadaşlarıyla görüşebileceği, etkinlik yapabileceği aktivitelere katılmasını istediğini kaydetti.

"Herkes İçin Spor, Herkes İçin Sosyalleşme"nin veliler ve diğer vatandaşlar için de olmasını istediklerini söyleyen Gül, "Bunun sonucunda birkaç şey umuyoruz. Birincisi, öncelikle tesislerin tanıtılması. İkincisi, Milli Eğitim'in, Sağlık'ın, Gençlik ve Spor'un, belediyelerimizin yaptığı aktivitelerden haberdar olması. Üçüncüsü, bireysel yeteneklerin ortaya çıkması." diye konuştu.

"Sadece bu sene 168 bin öğrencimize bağımlılıkla ilgili eğitim verdik"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlayan Sağlıkta Dönüşüm Projesi'yle tüm dünyaya örnek sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun, "Koruyan, Üreten ve Geliştiren Sağlık Modeli"ni kendilerine hedef koyduklarını aktaran Güner, bu konuda en çok önem verdikleri hususlardan birinin gençler olduğunu vurguladı.

Vali Gül'ün himayelerinde, çeşitli kurumlarla yürüttükleri projelerle gençliğin sağlığını ve ruh halini korumaya çalıştıklarını dile getiren Güner, şunları kaydetti:

"Sadece bu sene 168 bin öğrencimize bağımlılıkla ilgili eğitim verdik. Onlara birebir dokunduk. Onunla beraber AMATEM'lerimiz, ÇEMATEM'lerimizle de bu sağlık hizmetini sunuyoruz. Yeni bir model daha geliştirmiş olacağız, Sağlıklı Yaşam Köyü'müz. Sancaktepe'de bağımlılıktan arındırılmış bir yaşam oluşturulması için 180 dönüm alanda büyük bir köy yaptık. Bugünü kurtarmamız için tedavi edici hizmetleri çoğaltabiliriz ama amacımız yarınımızı, gençlerimizi kurtarmak."

Konuşmaların ardından katılımcılar, festival alanını gezdi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Botaş tesisinde yangın! Alevler yükseldi, alarm durumuna geçildi

Botaş tesisinde yangın! Patlamalar yaşanıyor, alarm durumuna geçildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.