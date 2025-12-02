İstanbul'da "Ruh Sağlığını Güçlendirme ve Farkındalık Festivali" düzenlendi

İstanbul'da, gençlerin ruh sağlığını desteklemek, zihin-beden-ruh dengesini güçlendirmek ve bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Ruh Sağlığını Güçlendirme ve Farkındalık Festivali (RUHFEST)" düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün himayelerinde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Küçükçekmece'deki Ata Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, Alaeddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Burada konuşan Vali Gül, İstanbul'da özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik çeşitli aktivitelerin düzenlendiğini söyledi.

Gül, spor yapan, kitap okuyan, yeteneğine göre bir enstrüman çalan, öğrenci meclisleri aracılığıyla karar süreçlerine katılan, katılımcı olan, "hayır" diyebilen, özgüveni yüksek çocukların yetişmesini istediklerini dile getirdi.

Kentte 230'u aşkın Ödev Evi bulunduğunu aktaran Gül, özellikle dezavantajlı mahallelerdeki Ödev Evleri'ni gençlik merkezi, etüt merkezi, rehberlik yapılan bir alan ya da Yeşilayın bir birimi gibi değerlendirdiklerini ifade etti.

Vali Gül, İstanbul'un üniversiteler şehri olduğunu ve kentte 60 üniversite ile 1 milyona yakın öğrenci bulunduğunu belirterek, her öğrencinin ve gencin sosyal, sportif faaliyetler içinde olmasını, arkadaşlarıyla görüşebileceği, etkinlik yapabileceği aktivitelere katılmasını istediğini kaydetti.

"Herkes İçin Spor, Herkes İçin Sosyalleşme"nin veliler ve diğer vatandaşlar için de olmasını istediklerini söyleyen Gül, "Bunun sonucunda birkaç şey umuyoruz. Birincisi, öncelikle tesislerin tanıtılması. İkincisi, Milli Eğitim'in, Sağlık'ın, Gençlik ve Spor'un, belediyelerimizin yaptığı aktivitelerden haberdar olması. Üçüncüsü, bireysel yeteneklerin ortaya çıkması." diye konuştu.

"Sadece bu sene 168 bin öğrencimize bağımlılıkla ilgili eğitim verdik"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlayan Sağlıkta Dönüşüm Projesi'yle tüm dünyaya örnek sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun, "Koruyan, Üreten ve Geliştiren Sağlık Modeli"ni kendilerine hedef koyduklarını aktaran Güner, bu konuda en çok önem verdikleri hususlardan birinin gençler olduğunu vurguladı.

Vali Gül'ün himayelerinde, çeşitli kurumlarla yürüttükleri projelerle gençliğin sağlığını ve ruh halini korumaya çalıştıklarını dile getiren Güner, şunları kaydetti:

"Sadece bu sene 168 bin öğrencimize bağımlılıkla ilgili eğitim verdik. Onlara birebir dokunduk. Onunla beraber AMATEM'lerimiz, ÇEMATEM'lerimizle de bu sağlık hizmetini sunuyoruz. Yeni bir model daha geliştirmiş olacağız, Sağlıklı Yaşam Köyü'müz. Sancaktepe'de bağımlılıktan arındırılmış bir yaşam oluşturulması için 180 dönüm alanda büyük bir köy yaptık. Bugünü kurtarmamız için tedavi edici hizmetleri çoğaltabiliriz ama amacımız yarınımızı, gençlerimizi kurtarmak."

Konuşmaların ardından katılımcılar, festival alanını gezdi.