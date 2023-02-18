İstanbul'da riskli olduğu için tahliye kararı verilen okullar
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İSTANBUL Valiliği il genelinde riskli olduğu değerlendirilen 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, başka okullara nakledileceğini açıkladı.
İSTANBUL Valiliği il genelinde riskli olduğu değerlendirilen 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, başka okullara nakledileceğini açıkladı. Karardan 51 bin 995 öğrenci ve 2 bin 765 öğretmenin etkileneceği belirtildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, riskli olduğu gerekçesi ile tahliye kararı alınan okullar şunlar:
1 Arnavutköy Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu2 Arnavutköy Suatlar Anaokulu3 Arnavutköy Deliklikaya İlkokulu4 Arnavutköy Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu5 Ataşehir Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi6 Ataşehir Akşemsettin Anaokulu7 Ataşehir Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)8 Avcılar Gümüşpala İlkokulu 9 Avcılar Güngör Tekiner Ortaokulu10 Avcılar Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu11 Avcılar Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi12 Avcılar Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu13 Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu14 Bağcılar Kazım Karabekir Ortaokulu15 Bağcılar Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)16 Bağcılar Zübeyde Hanım Anaokulu17 Bağcılar Massit Mesleki Eğitim Merkezi18 Bahçelievler Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu19 Bahçelievler Mustafa Kemal İlkokulu 20 Bahçelievler Hürriyet İlkokulu 21 Bahçelievler 1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları22 Beşiktaş Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi23 Beşiktaş Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu 24 Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu25 Beykoz Yavuz Selim İlkokulu26 Beykoz İshaklı İlkokulu27 Beykoz Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi28 Beykoz Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu29 Beykoz Kaynarca Anaokulu 30 Beykoz Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi31 Beykoz Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi32 Beykoz Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi33 Beykoz Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi 34 Beykoz Kemaletin Tuğcu İlkokulu35 Beylikdüzü Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu36 Beylikdüzü Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu37 Beyoğlu Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)38 Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli39 Büyükçekmece Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 40 Çatalca Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu41 Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu42 Çatalca Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu43 Çatalca Karacaköy İlkokulu44 Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi45 Eyüpsultan Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi46 Fatih Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)47 Fatih Yedikule İlkokulu/Ortaokulu 48 Fatih Vefa Lisesi (B Blok)49 Fatih Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu50 Fatih Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi51 Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52 Gaziosmanpaşa Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu53 Güngören Ergenekon İlkokulu54 Kadıköy Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu55 Kadıköy Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu 56 Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri57 Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58 Kartal Yıldız İşçimenler İlkokulu59 Kartal Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60 Küçükçekmece Atakent Özel Eğitim Anaokulu61 Küçükçekmece Papatya Anaokulu62 Küçükçekmece Gelincik Anaokulu63 Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu64 Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu65 Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu66 Küçükçekmece Nene Hatun Anaokulu67 Küçükçekmece Yasemin Anaokulu68 Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu69 Maltepe Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu70 Pendik Fatih İmam Hatip Ortaokulu71 Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi72 Sancaktepe Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73 Sancaktepe Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu 74 Sarıyer Şükrü Nailpaşa İlkokulu75 Sarıyer Rumeli Feneri İlkokulu76 Şile Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi77 Silivri Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu78 Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü79 Silivri Silivri Anadolu Lisesi80 Silivri Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 81 Silivri Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu82 Şişli Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu83 Sultangazi Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi84 Sultangazi 75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu85 Sultangazi Mehmetçik İlkokulu86 Ümraniye Ümraniye İmam Hatip Lisesi87 Ümraniye Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi88 Ümraniye Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi89 Üsküdar Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu90 Üsküdar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı91 Üsküdar Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)92 Zeytinburnu Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
93 Zeytinburnu Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel