İstanbul'da riskli olduğu için tahliye kararı verilen okullar

İSTANBUL Valiliği il genelinde riskli olduğu değerlendirilen 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, başka okullara nakledileceğini açıkladı.

İSTANBUL Valiliği il genelinde riskli olduğu değerlendirilen 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, başka okullara nakledileceğini açıkladı. Karardan 51 bin 995 öğrenci ve 2 bin 765 öğretmenin etkileneceği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, riskli olduğu gerekçesi ile tahliye kararı alınan okullar şunlar:

1 Arnavutköy Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu

93 Zeytinburnu Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu