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İstanbul'da riskli olduğu için tahliye kararı verilen okullar

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İstanbul'da riskli olduğu için tahliye kararı verilen okullar

İSTANBUL Valiliği il genelinde riskli olduğu değerlendirilen 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, başka okullara nakledileceğini açıkladı.

İSTANBUL Valiliği il genelinde riskli olduğu değerlendirilen 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, başka okullara nakledileceğini açıkladı. Karardan  51 bin 995 öğrenci ve 2 bin 765 öğretmenin etkileneceği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, riskli olduğu gerekçesi ile tahliye kararı alınan okullar şunlar:

1    Arnavutköy    Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu

2    Arnavutköy    Suatlar Anaokulu

3    Arnavutköy    Deliklikaya İlkokulu

4    Arnavutköy    Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu

5    Ataşehir    Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi

6    Ataşehir     Akşemsettin Anaokulu

7    Ataşehir     Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)

8    Avcılar    Gümüşpala İlkokulu

9    Avcılar    Güngör Tekiner Ortaokulu

10    Avcılar    Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu

11    Avcılar    Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi

12    Avcılar    Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu

13    Bağcılar    Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu

14    Bağcılar    Kazım Karabekir Ortaokulu

15    Bağcılar    Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)

16    Bağcılar    Zübeyde Hanım Anaokulu

17    Bağcılar    Massit Mesleki Eğitim Merkezi

18    Bahçelievler    Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu

19    Bahçelievler    Mustafa Kemal İlkokulu

20    Bahçelievler     Hürriyet İlkokulu

21    Bahçelievler     1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları

22    Beşiktaş    Korkmaz Yiğit  Anadolu Lisesi

23    Beşiktaş     Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu

24    Beşiktaş     Lütfi Banat Ortaokulu

25    Beykoz    Yavuz Selim İlkokulu

26    Beykoz    İshaklı İlkokulu

27    Beykoz    Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi

28    Beykoz    Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu

29    Beykoz    Kaynarca Anaokulu

30    Beykoz Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi

31    Beykoz    Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

32    Beykoz    Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi

33    Beykoz     Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi

34    Beykoz     Kemaletin Tuğcu İlkokulu

35    Beylikdüzü    Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu

36    Beylikdüzü    Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu

37    Beyoğlu    Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)

38    Büyükçekmece    Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  ve Uygulama Oteli

39    Büyükçekmece    Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

40    Çatalca    Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu

41    Çatalca    75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

42    Çatalca     Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu

43    Çatalca    Karacaköy İlkokulu

44    Esenyurt    Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

45    Eyüpsultan    Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi

46    Fatih    Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)

47    Fatih    Yedikule İlkokulu/Ortaokulu

48    Fatih    Vefa Lisesi (B Blok)

49    Fatih    Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu

50    Fatih     Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

51    Gaziosmanpaşa    Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

52    Gaziosmanpaşa    Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu

53    Güngören     Ergenekon İlkokulu

54    Kadıköy    Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu

55    Kadıköy    Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu

56    Kağıthane     Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Atölyeleri

57    Kağıthane     Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

58    Kartal    Yıldız İşçimenler İlkokulu

59    Kartal    Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

60    Küçükçekmece    Atakent Özel Eğitim Anaokulu

61    Küçükçekmece    Papatya Anaokulu

62    Küçükçekmece    Gelincik Anaokulu

63    Küçükçekmece    Kanarya Ortaokulu

64    Küçükçekmece    Çiğdem Anaokulu

65    Küçükçekmece    Menekşe Özel Eğitim Anaokulu

66    Küçükçekmece    Nene Hatun Anaokulu

67    Küçükçekmece    Yasemin Anaokulu

68    Küçükçekmece    Zübeyde Hanım Anaokulu

69    Maltepe    Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu

70    Pendik    Fatih İmam Hatip Ortaokulu

71    Pendik    Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

72    Sancaktepe    Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

73    Sancaktepe    Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu

74    Sarıyer    Şükrü Nailpaşa İlkokulu

75    Sarıyer    Rumeli Feneri İlkokulu

76    Şile    Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi

77    Silivri    Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu

78    Silivri    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

79    Silivri    Silivri Anadolu Lisesi

80    Silivri    Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

81    Silivri    Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu

82    Şişli    Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu

83    Sultangazi    Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi

84    Sultangazi    75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu

85    Sultangazi    Mehmetçik İlkokulu

86    Ümraniye    Ümraniye İmam Hatip Lisesi

87    Ümraniye    Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

88    Ümraniye    Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

89    Üsküdar    Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu

90    Üsküdar    Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı

91    Üsküdar    Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

92    Zeytinburnu    Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

93    Zeytinburnu    Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Lisesi Beykoz Güncel Haberler

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