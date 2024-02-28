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İstanbul'da restore edilen Bulgur Palas hizmete açıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Bulgur Palas, yaşam merkezi olarak hizmet vermeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihe sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, binanın geçmişini ve restorasyon sürecini anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edilen Bulgur Palas, yaşam merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Fatih'teki tarihi yapının önünde yapılan açılış programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihe sahip çıkmanın uygarlığın önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

İstanbul gibi kadim bir şehirde tarihe sahip çıkmanın aynı zamanda çok özenli davranmayı da gerektirdiğini dile getiren İmamoğlu, "Mutlaka bilimin, uzmanlığın yol göstericiliğinde hareket etmelisiniz." dedi.

İmamoğlu, Bulgur Palas'ın uzun yıllar Osmanlı Bankası'nın arşivinin bulunduğu depo olarak kullanıldığını anlatarak, bu binayı 2021 yılında satın alıp restorasyon yaptıklarını kaydetti.

İnsanların Yenikapı'dan, metro durağından ve tramvaydan yürüyüp binaya ulaşabileceğini aktaran İmamoğlu, bölgede yürüyüş alanlarına yönelik de çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, açılışın ardından Bulgur Palas ve çevresini gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

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