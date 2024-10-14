İstanbul'da raylı sistemlerde arızalı asansör ve yürüyen merdiven sorunu sürüyor

İstanbul'da bir türlü çözülemeyen raylı sistemlerdeki çalışmayan asansör, yürüyen merdiven ve sık sık yaşanan teknik arıza sorunları, vatandaşların mağduriyetini her geçen gün artırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı metro, tramvay, füniküler ve teleferik gibi toplu ulaşımın bel kemiği olan raylı sistem hatlarında son dönemlerde giderilemeyen yürüyen merdiven ve asansör arızaları, ulaşımın önemli bir parçası olan toplu taşıma sistemlerinde ciddi sorunlara yol açıyor.

Metro duraklarındaki yürüyen merdiven ve asansörlerin sık sık arızalanması, özellikle yaşlı, engelli ve çocuklu aileler başta olmak üzere çok sayıda vatandaşı mağdur ediyor.

Şehrin dört bir yanında bulunan metro, tramvay, füniküler ve teleferik gibi toplu ulaşım araçlarının duraklarında yürüyen merdiven ve asansörlerin devre dışı kalması nedeniyle birçok vatandaş günlük yaşamında aksaklık yaşıyor.

İstanbul gibi yoğun nüfusa sahip bir şehirde toplu taşıma duraklarındaki bu sorunlarla başa çıkılamaması, vatandaşlar arasında tepkilere neden oluyor.

Vatandaşlar, modern bir metropolde bu tür altyapı sorunlarının çözülmemesine tepki gösterirken, yetkililerden de hızlı şekilde sorunlara çözüm üretmesini bekliyor.

Metro İstanbul'un internet sitesinde her gün güncellenerek duraklardaki yürüyen merdiven, asansör ve yürüyen bant arızaları yayınlanıyor. Sitede bugün, 64 yürüyen merdiven, 33 asansör ve 24 yürüyen bandın arızalı olduğu belirtildi.

Sitedeki verilerde, tasarruf ve güvenlik gerekçesiyle birçok yürüyen merdiven ile asansörün çalışmadığı bilgisi ortaya konuluyor.

AA muhabirlerinin raylı sistem hatlarında yaptıkları gözlemlerde, birçok hatta yürüyen merdivenin ve asansörün anlık veya uzun süreli çalışmadığı tespit edildi.

Çalışmadığı açıklanan Menderes İstasyonu'nda turnike katı ile İSPARK arasındaki asansörün, yön tuşlarının ve üstteki yön ekranın yerinde olmadığı görüldü.

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda Kirazlı İstasyonu'ndaki çıkış bölümünde yürüyen merdiven çalışmazken, yolcular eğimi yüksek merdivenlerden ancak dinlenerek yukarıya çıkabiliyor.

Metro istasyonlarında bir giriş-çıkışın tamamen kapatıldığı görüldü

Bazı metro duraklarında ise birkaç yürüyen merdiven ve asansörün çalışmamasından ziyade komple bir giriş-çıkışın kapatıldığı belirlendi.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'ndaki Fulya İstasyonu'nun çıkışının etrafının tahta ve alüminyum profillerle kapatıldığı görüldü.

Bu yüzden giriş ve çıkışın yapılamadığı yürüyen merdivenlerin kirli ve bakımsız olduğu belirlendi.

İstasyondaki cam korkulukların bazılarının yerinde olmadığı, bunun yerine demir parmaklıklı korkuluklar koyulduğu gözlendi.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı ile M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nın ortak kullandığı Mahmutbey İstasyonu'nun Bosna Caddesi'nde bir giriş-çıkışın kullanıma kapatıldığı belirlendi.

Metro istasyonunun etrafının demir korkuluklarla ve dikenli tellerle yaklaşık 3 metre yükseklikte kapatıldığı tespit edildi.

İstasyonun giriş çıkışındaki yürüyen merdivenlerin basamaklarının parçalarının sökülmüş halde durduğu, mavi renkli brandaların etrafta bulunduğu ve merdivenin çevresinin bakımsız ve kirli olduğu gözlendi.

Tekstilkent/Giyimkent İstasyonu'nda da aynı şekilde otopark katına çıkan yürüyen merdivenin tamamen iptal edildiği belirlendi.

Yürüyen merdivenin etrafının tahta ve alüminyum profillerle kapatıldığı ve üzerine "girilmez" yazısı konulduğu tespit edildi.

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Hacıosman İstasyonu'nda bir giriş-çıkışın tamamen kapatıldığı görüldü.

Zincirle kapatılan giriş-çıkışın önünde, "Duyuru. Sayın Yolcularımız. Diğer girişi kullanmanız rica olunur. İyi yolculuklar dileriz" yazdığı, bu istasyonda ayrıca 3 asansörün de çalışmadığı belirlendi.

İstasyonlarda uzun süredir çalışmayan bazı asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin tamir edilmediği bunun yerine arıza panosunda hizmete gireceği belirtilen tarihin sürekli ertelendiği göze çarptı.

Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda 4 istasyon tam kapasite çalışmıyor

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda Tavşantepe, Hastane-Adliye, Esenkent, Yakacık-Adnan Kahveci, Acıbadem, Yenisahra, Maltepe, Acıbadem ve Kadıköy istasyonlarında da asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen bantların bazıları çalışmıyor.

İBB tarafından 6 Ocak 2023'te açılan M8 Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda 4 istasyonun tam kapasite hizmet vermediği belirlendi.

Huzur, Dudullu, Modoko-Keyap ve İçerenköy istasyonlarında çevre düzenlemesi ve montaj gibi inşaat çalışmalarının devam ettiği, bu duraklarda sadece tek bir çıkışın olduğu ve diğer çıkışın ise kapalı tutulduğu görüldü.

Pik saatlerde yolcular peronda bekliyor

Anadolu Yakası'nın ikinci metro hattı olan 20 istasyonlu M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda ekipmanlarla ilgili en fazla arıza yürüyen merdivenlerde yaşanıyor.

Toplam 26,5 kilometrelik hattaki diğer önemli sorun ise "pik" tabir edilen yoğun saatlerde trenlerin dolu gelmesi.

Yolcular sabah saatlerinde Üsküdar yönünde metrobüs aktarmasının yapıldığı Altunizade'ye kadar yoğunluk nedeniyle ikinci veya daha sonraki trene binebiliyor. Akşam pik saatlerde ise aynı yoğunluk Altunizade'de yaşanıyor.

Bazı yürüyen bantlar da çalışmıyor

Gayrettepe İstasyonu'nda da yürüyen bantların bazılarının uzun süredir çalışmadığı tespit edildi. Bu istasyonda ayrıca bazı asansörler de hizmet vermiyor.

Mecidiyeköy İstasyonu'nda ise metrobüsten metroya kadarki yürüyen bantların uzun süredir arızalı olduğu belirlendi.

Arızalı bantların etrafı uyarı tabelalarıyla kapatıldı.

Taksim İstasyonu'nda meydana çıkan asansörün çalışmadığı, Şişhane İstasyonu'nda, İstiklal Caddesi'nden metroya inen yürüyen merdivenlerin bazılarının arızalı olduğu belirlendi.

M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda sefer sürelerinde sorunlar olduğu görüldü.

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda olduğu gibi bu hatta da metroların sefer sürelerinin yeterli olmaması nedeniyle yolcular, yoğunluktan dolayı ikinci veya üçüncü trene binip yolculuk yapabiliyorlar.

Bağcılar Meydanı, Levent ve Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü istasyonları başta olmak üzere bazı istasyonlardaki yürüyen merdivenlerin ise gürültülü çalıştığı tespit edildi.

En sorunlu istasyonların başında Vezneciler geliyor

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler-İstanbul Üniversitesi İstasyonu'nda aşağı yönlü hem yürüyen merdivenin hem de asansörün çalışmadığı görülüyor.

İstasyona gelen bebek arabalı aileler, çocuklarını kucaklarına alıp bebek arabasını taşıyarak metroya gitmeye çalışıyor.

Metrodan çıkan bebek arabalı ebeveynler ise asansörün çalışmaması nedeniyle tehlikeli şekilde yukarı yönlü çalışan yürüyen merdivenlere bebek arabalarını koyarak metrodan çıkıyor.

Bavulla yolculuk yapan yolcular da yüklerini merdivenlerden taşımak zorunda oldukları için mağduriyet yaşıyor.

Çevredeki vatandaşlar, zaman zaman zorluk yaşayan bu tip yolculara yardımcı oluyor.

Vezneciler İstasyonu'nun diğer giriş-çıkışında ise aşağı yönlü yürüyen merdiven çalışmıyor.

Vatandaşlar arızalara tepki gösterdi

Vezneciler İstasyonu sürekli kullandığını söyleyen ve bölgede esnaflık yapan Murat Sayınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok asansörün ve yürüyen merdivenin uzun süredir arızalı olduğunu söyledi.

Bu konuyla ilgili bayağı sıkıntı çektiklerini, İBB ile Metro İstanbul gibi yerleri arayarak şikayetini dile getirdiğini belirten Sayınç, "Şikayeti baz aldılar ama aylardır bu şekilde yürüyen merdiven, asansör çalışmıyor, hiçbir sonuç yok. Bu durum iyi değil. Bilmiyorum ne olacak böyle?" ifadelerini kullandı.

Raylı sistemlerde sadece bu durakta arıza olmadığını dile getiren Sayınç, "Bir tek burada değil, 4. Levent'te, Taksim'de de böyle. Bütün metro hatlarında şu anda ulaşımda çok ciddi bir sıkıntı var. Normal yangın merdivenini kullanıyoruz, 20 metre yukarı çıkıyoruz. Bacak kası oluştu."

"İstanbul İstanbul olalı böyle zulüm görmedi"

Fatih'te yaklaşık 40 yıldır ikamet ettiğini belirten Hikmet Adıgüzel de Fevzi Paşa Caddesi'ndeki ağaçların kuruduğunu, yolların bozuk ve yürüyen merdiven ile asansörlerin uzun zamandır arızalı olduğunu ifade etti.

İstasyon giriş-çıkışının kirli olduğuna dikkati çeken Adıgüzel, "Haydi bozuk diyelim. Temiz olsun bari, temiz de değil. Otobüsler de pis, metrolar da pis. Temiz olan hiçbir yer yok. İstanbul İstanbul olalı böyle zulüm görmedi." diye konuştu.

Üniversiteden yeni mezun olan Taha Uzun ise genel olarak tüm tramvay, metro ile metrobüs hatlarında bu tür arızalarla karşılaştıklarını söyledi.

Araçların sürekli durduğundan şikayet eden Uzun, "Bazen biz çıkarken duruyor, bazen inerken duruyor. Hani acelemiz oluyor. Mesela annemin bebek arabası oluyor. Onu çıkartırken asansörlerin bile bazen çalışmadığını görüyoruz. Artık o kadar uzun süredir böyle şeylerle karşılaşıyoruz ki gayet normal gelmeye başladı. Artık şaşırmıyoruz. 'Bu niye bozulmuş? falan demiyoruz." ifadelerini kullandı.

Asansörün çalışmaması nedeniyle bebek arabasıyla yürüyen merdivenden çıkmak zorunda kalan Rümeysa Özdemir de "Burada tek taraf var mesela. Buradaki asansör çalışmadığı için bebek arabalarını merdivenle çıkartmak zorunda kalıyoruz. Bu, uzun süredir var olan bir sorun. Asansörlerin hepsi çoğunlukla da zaten. Böyle periyodik olarak bir bozukluk sırasına giriyorlar. Aşağıda çoklu olan asansörlerde de aynı sorun var maalesef." diye konuştu.

Bebek arabasıyla yürüyen merdivenleri kullanmanın tehlikesine değinen Özdemir, "Biz anne olarak olabildiğince dikkat etmeye çalışıyoruz ama çocuğu indirip farklı şekilde çıkaramayacağımıza göre de bir yöntem geliştirmek zorundayız. Geliştirdiğimiz yöntem de böyle." dedi.

Özdemir, çalıştığı yere çocuğunu da zaman zaman yanında götürdüğünü anlatarak, "Senelerdir burayı kullanıyorum. Üniversiteyi de burada okudum. Dolayısıyla normalleşti. Normal olmayan bir şey, her gün buna söyleniyoruz ama iyileştirilmediği sürece yapabileceğimiz hiçbir şey yok." değerlendirmesini yaptı.

Bebek arabası kullanan anne Şehadet Akgül de yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin bozuk olmasından şikayet etti.

Çok katlı yerlerde çok daha büyük sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Akgül, "Birkaç merdiven değiştirmemiz gerektiğinde daha büyük sıkıntı oluyor. Ben iki çocuğumla beraber toplu taşıma kullanıyorum. Hani ikisini beraber muhafaza edip hem kendimi güvende tutmak hem arabayı kamufle etmeye çalışmakta çok problem yaşıyorum. İyileştirilme adına gördüğümüz hiçbir adım yok maalesef. Sürekli arıyorsunuz, şikayet oluşturuluyor. 'Tamam halledeceğiz' diyorlar ama olmuyor. Mesela haftalardır burası bozuk. Buraya has bir sıkıntı da değil." ifadelerini kullandı.

Aydın Taşkın ise Şişhane İstasyonu'ndan Hacıosman'a kadar bütün metro istasyonlarında arızaların yaşandığını söyledi.

Bu arızaların 4 aydır devam ettiğini, İBB Çözüm Merkezi Alo 153'ü de yaklaşık 50 kez aradığını söyleyen Taşkın, "Bir türlü çözüm bulamıyorlar. Yaşlısı, çocuğu, hastası olan var. Ne yürüyen merdiven ne de asansör..." dedi.

Taşkın, henüz binmediği aracın ücretini İstanbulkart'la peşin verdiğini, İBB'nin vatandaşlara hizmet etmek zorunda olduğunu aktardı.

İBB'nin kendisini bedava taşımadığını belirten Taşkın, "Ben hizmet istiyorum. Beni bedava taşımıyor. Bir gün param olmasa beni geçirmez. Geçen akbilim bozuldu, beni geçirmedi. Ne olacak bu İstanbul'un hali, ben bilmiyorum." dedi.

Yolculardan Yusuf Kartal da yürüyen merdivenlerin her yerde bozuk olduğunu savundu.

Kartal, "Ben Etiler'deki okulumdan metroyla geliyorum. Orada da bozuktu. Şimdi Levent'e bindim, orada da bozuktu. Şimdi buraya geldim, burası da bozuk. Kötü, durum vahim." şeklinde konuştu.