İstanbul'da Ramazan Pidesi 10 TL Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ramazan pidesinin 10 liradan satılacağını bildirdi.

İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Halk Ekmek tarafından üretilen ramazan pidesinin satış fiyatını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL'den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun." ifadelerini kullandı.