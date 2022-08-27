İstanbul'da PYD/YPG soruşturmasında 11 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 11 zanlı yakalandı.
İstanbul'da terör örgütü PYD/ Ypg içinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 11 zanlı yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü yönünde haklarında delil bulunan 11 şüpheli hakkında arama, el koyma kararı ve gözaltı kararı verildi.
Zanlıların tamamı, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel