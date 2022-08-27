İstanbul'da PYD/YPG soruşturmasında 11 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler İstanbul'da terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 11 zanlı yakalandı. İstanbul'da terör örgütü PYD/ Ypg içinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 11 zanlı yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü yönünde haklarında delil bulunan 11 şüpheli hakkında arama, el koyma kararı ve gözaltı kararı verildi. Zanlıların tamamı, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul İstanbul YPG Güncel Haberler

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