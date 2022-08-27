Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da PYD/YPG soruşturmasında 11 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

İstanbul'da PYD/YPG soruşturmasında 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 11 zanlı yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü PYD/ Ypg içinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 11 zanlı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü yönünde haklarında delil bulunan 11 şüpheli hakkında arama, el koyma kararı ve gözaltı kararı verildi.

Zanlıların tamamı, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

İstanbul YPG Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title