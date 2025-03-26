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İstanbul'da Protestolarla İlgili 106 Kişi Gözaltında

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart tarihli protestolarla ilgili olarak 106 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon, yasaklı toplantılara katılan kişilere yönelik gerçekleştirildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart operasyonlarının ardından başlayan protestolarla ilgili 106 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

" İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise mukavemet gösteren şahısların yakalanması yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; yasaklama kararına rağmen kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan şahıslara yönelik 26 Mart 2025 tarihinde belirlenen 143 adrese operasyon düzenlenmiştir. Operasyon sonucunda toplamda 106 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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