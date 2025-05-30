İstanbul'da Ponzi Sistemiyle 1,5 Milyar Lira Dolandırıcılık: 11 Zanlı Gözaltında

İstanbul'da Ponzi Sistemiyle 1,5 Milyar Lira Dolandırıcılık: 11 Zanlı Gözaltında
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İstanbul'da, 'Ponzi sistemi' ile 17 kişiyi 1,5 milyar lira dolandırdığı iddia edilen 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların, mağdurları yüksek kar vaadiyle dolandırdığı, şantaj yaparak zorla senet imzalattığı belirtildi.

İstanbul'da "Ponzi sistemi" olarak bilinen yüksek kar vaadiyle 17 kişiyi 1,5 milyar lira dolandırdığı iddia edilen 11 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 7 kişi hakkında "tefecilik" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine çalışma başlattı.

İncelemeler sonucunda, şikayet edilen bu kişilerin aslında dolandırıcılık mağduru olduğu ve şüphelilere yüksek kar vaadiyle ziynet eşyası, tapu, çek ve araçlarını teslim ettikleri, zorla senet imzaladıkları ortaya çıktı.

Ekipler, savcılığa şikayette bulunan kişilerin ise müştekilere şantaj yapmak isteyen şüpheliler olduğunu belirledi.

Şüphelilerin 2021 yılından itibaren "Ponzi sistemiyle" aralarında iş insanlarının da bulunduğu 17 kişiyi toplamda 1,5 milyar lira dolandırdığı tespit edildi.

Üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 27 Mayıs'ta İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, sözleşme, doküman ile 1300 dolar ve 260 bin Kazakistan tengesi ele geçirildi.

Zanlıların sorguda suçlamaları reddettikleri ve birbirlerini suçladıkları, bazı mağdurların ise şikayette bulunmadıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin dolandırıcılıkla elde ettikleri paraları saymaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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