İstanbul'da polisten umuma açık mekanlarda denetim Güncel Haberler Şişli'de polis umuma açık işletmeleri denetleyerek, Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması yaptı. Şişli'de polis umuma açık işletmeleri denetleyerek, Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Pangaltı çevresi başta olmak üzere Ergenekon Caddesi, Bilezikçi, Eşref Efendi ve Baysungur sokaklardaki 22 mekanda denetimde bulundu. Ekipler, 137 kişinin GBT ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulaması ile üst aramasını yaptı. Uygulamada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Şişli Güncel Haberler

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