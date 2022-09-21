Bağcılar'da kaçan motosikletten 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi Güncel Haberler Bağcılar'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlıların kullandığı motosiklette 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi. Bağcılar'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlıların kullandığı motosiklette 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Mahallesi Birlik Caddesi'nde sokaklarda uyuşturucu satanların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, şüpheli görülen plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak motosikletle kaçan 2 kişi, Sancaktepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde yakalandı. Motosikletteki çuvalda yapılan incelemede 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler U.T.C. ile E.I'nın üst aramasında da 1255 lira ve 2 cep telefonu bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Emrah Gökmen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar Güncel Haberler

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