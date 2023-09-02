İstanbul'da polisten kaçan 16 yaşındaki çocuk sürücü çayırlık alana uçtu

- Ehliyetsiz çocuk sürücü polisin dur ihtarına uymadı, kaçarken kaza yapıp çayırlık alana uçtu

İSTANBUL - Arnavutköy'de babasına ait hafif ticari araç ile seyir halinde olan 16 yaşındaki sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler ile çocuk sürücü arasında kovalamaca başladı. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden çocuk, önce başka bir hafif ticari araca çarpıp sonrasında çarptığı araç ile birlikte çayırlık alana uçtu.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Karlıbayır Mahallesi'nde gerçekleşti. Polis ekipleri devriye görevini yaptığı esnada 34 FZT 762 plakalı hafif ticari araçta yaşı küçük görünen bir çocuğun sürücülük yaptığını fark etti. Ekipler aracın plakasını anons ederek durmasını istedi. 16 yaşında olduğu öğrenilen çocuk sürücü, polislerin kendisine anons ettiğini fark edince panik yaparak kaçmaya başladı. Sokak aralarında kilometrelerce süren kovalamaca sonucunda çocuk sürücü Ünsiyet Sokak'a geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce sokakta seyir halinde olan 34 JU 8059 plakalı hafif ticari araca çaparak çarptığı araç ile birlikte çayırlık alana uçtu. Kazada şans eseri iki sürücü de yaralanmazken o esnada sokakta kimsenin olmaması faciayı da önledi. Ehliyetsiz sürücü ve araç sahibi hakkında polis ekipleri tarafından işlem yapılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile otoparklara çekildi.

Kaza anında sokakta olan ve kazayı gören Turgut Yaşar, "Sürücü polisten kaçıyordu hızlı bir şekilde geliyordu buradan gelen başka bir arabaya önünden vurarak sürükledi. Çocuğun yaşı tutmadığı için ehliyeti yokmuş bu nedenle kaçıyormuş. Biz burada çalışıyorduk gördük o esnada sokakta birileri yoktu polis aracı kovalıyordu. Yaralanan yoktu ama çocuk çok korkmuştu, babası gelince o gitti. Normalde kullanmaması lazım polis dur deyince korkmuş" ifadelerini kullandı.