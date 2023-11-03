İstanbul'da polisten "Huzur Uygulaması"

İstanbul'da polis ekiplerince "Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelindeki asayiş uygulamasına, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Deniz Limanı ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli polisler katıldı.

Taksim ile Fatih Millet Caddesi'ndeki uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapıldı.

Millet Caddesi'nde, aracının muayenesi bulunmayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne yaklaşık 17 bin lira ceza kesilirken motosiklet de otoparka çekildi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Balat'ta da Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri botla asayiş uygulaması yaptı.