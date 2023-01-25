İstanbul'da polislerden "iletişim yoluyla dolandırıcılık" uyarısı Güncel Haberler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "iletişim yoluyla dolandırıcılık" konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "iletişim yoluyla dolandırıcılık" konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Köpek Eğitim Merkezi ve Yunus Timlerinin desteği ile İstanbul'un 39 ilçesinde çalışma başlattı. Toplu taşıma duraklarındakilerle minibüs, otobüs, taksi şoförleri ve vatandaşları, "iletişim yoluyla dolandırıcılık" ile ilgili bilgilendiren ekipler, broşür dağıttı. Ekipler, Harem Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çeşitli firmalarda çalışanlar ve vatandaşlara, dolandırıcıların telefon ile internet üzerinde kullandıkları yöntemleri anlattı. Bunlara engel olunması için yapılması gerekenleri aktaran polis ekipleri, hiçbir polisin telefonda para istemediğini belirterek, dolandırıcılara kanmamaları gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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