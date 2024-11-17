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İstanbul'da Polisin Operasyonu: 1462 Gözaltı

İstanbul'da Polisin Operasyonu: 1462 Gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün beş günlük çalışması sonucu, haklarında yakalama emri bulunan 1462 kişi ile hapis cezası olan 461 kişi gözaltına alındı. Aralarında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından uzun süre hapis cezası olan kişiler de yer alıyor.

İstanbul'da polisin beş günlük çalışması sonucu haklarında yakalama emri bulunan 1462 kişi ile hapis cezası olan 461 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, firari şüpheli ve sanıklar ile hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Beş günlük çalışma kapsamında yakalama emri bulunan 1462 kişi ile hapis cezası olan 461 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden Mevlüt A'nın "hırsızlık" suçundan 39 yıl 7 ay, Sezgin U'nun "dolandırıcılık"tan 32 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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