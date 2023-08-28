İstanbul'da polisi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 39 şüpheli adliyede

Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, bir polis memurunun da yaralandığı olayın ardından suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, bir polis memurunun da yaralandığı olayın ardından suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, 25 Ağustos'ta Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu, polis memuru Ahmet Yasin Çevik'in de yaralandığı olaya ilişkin soruşturma yürüttü.

Olay günü uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişilerin bulunduğu adrese düzenlenen baskında polis memurlarına uzun namlulu silahlarla ateş açan şüphelilerin "Anucurlar" olarak bilinen organize suç örgütüne mensup olduğu tespit edildi.

Suç örgütüne yönelik yürütülen istihbari çalışmaların ardından belirlenen 97 adrese baskın düzenleyen polis, 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda uzun namlulu silah, otomatik tabanca, ruhsatsız 13 tabanca, 585 fişek, av tüfeği, 2 pompalı tüfek, çelik yelek ile 51 gram esrar, 6 gram kokain, 57 kapsül halinde kokain, 6 gram bonzai, 2,7 litre aseton, 3 hassas terazi ve 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında olay günü yakalanan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22) ve G.D'nin (19) de bulunduğu 39 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Kağıthane'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında, 25 Ağustos'ta gece saatlerinde bir adrese baskın yapılmış, şüphelilerin polise silahla karşılık vermesinin ardından çatışma çıkmıştı.

Çatışmada yaralanan polis memurları Hakan Telli ve Ahmet Yasin Çevik hastaneye kaldırılmış, Hakan Telli burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Operasyonda, olay yerindeki 5 şüpheliden D.A. (18) ölü ele geçirilmiş, diğer 4 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.