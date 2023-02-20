İstanbul'da polise tokat attığı gerekçesiyle yargılanan astsubayın 3 yıla kadar hapsi istendi

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde protesto eden bazı sağlık çalışanları ile polisler arasında yaşanan arbedede bir polis memuruna tokat attığı gerekçesiyle yargılanan astsubayın davasında mütalaa açıklandı.

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde protesto eden bazı sağlık çalışanları ile polisler arasında yaşanan arbedede bir polis memuruna tokat attığı gerekçesiyle yargılanan astsubayın davasında mütalaa açıklandı.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki polis memuru T.I. ve sanık astsubay N.K.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık astsubay N.K.Ö'nün doktor eşinin vefat eden meslektaşının ölümünü protesto etmek amacıyla orada olduğunu belirtti.

Mütalaada, sanığın olay öncesinde eşinin kayıp çantasını aramak amacıyla müşteki polis memuru T.I'nın bulunduğu yere geldiği, polislerin oluşturduğu barikata direndiği sırada T.I'nın basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaralanmasına sebep olduğu anlatıldı.

Söz konusu toplantıya katılan sanığın, yapılan ihtar üzerine kendiliğinden dağılmadığına ilişkin görüntü kaydının olmadığı ifade edilen mütalaada, sanığın doktor eşinin kaybolan çantasıyla ilgili resmi müracaatının olduğu aktarıldı.

Mütalaada, sanık N.K.Ö'nün "kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istenirken, "kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama" suçunun işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle bu suç yönünden beraatine karar verilmesi talep edildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi üzerine 7 Temmuz 2022'de Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bahçesinde bir saat içinde 1100 kişinin toplanıp basın açıklaması yaptığı anlatılıyor.

İddianamede, açıklamanın ardından polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan grubun İl Sağlık Müdürlüğüne kadar yürüyüp basın açıklaması yaparak dağıldığı kaydediliyor.

İstanbul Tıp Fakültesi önüne çekilen polis bariyerini aşmak isteyen grup içinde astsubay N.K.Ö'nün de olduğu ve olay yerinde görevini yapan polis memuru T.I'ya tokat attığı belirtilen iddianamede, doktor raporuna göre polis memurunun basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığına yer veriliyor.

T.I'nın şikayetçi olduğu N.K.Ö'nün, savcılık ifadesinde eşini korumak amacıyla görevli polis memurunu ittiğini söylediği, görüntülerin kendisine izletilmesiyle polis memuruna anlık refleksle vurduğunu kabul ettiği belirtiliyor.

İddianamede, N.K.Ö'nün "kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama" ve "kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 1 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.