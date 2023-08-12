İstanbul'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Yakalandı

İstanbul'un Eyüpsultan ve Esenyurt ilçelerinde kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtarak iki vatandaşı 8 milyon 350 bin lira dolandıran 2 kişi yakalandı. Parayı elden teslim aldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ve Esenyurt ilçelerinde kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtarak iki vatandaşı 8 milyon 350 bin lira dolandıran 2 kişi yakalandı. Parayı elden teslim aldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan'da 5 Ağustos'ta K.A.S. isimli şahıs, telefonda kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 8 milyon değerinde para ve ziynet eşyalarını elden şüphelilere teslim etti. 24 Temmuz'da B.U. isimli şahıs da aranarak 350 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını telefon dolandırıcılarına kaptırdı. Mağdur şahsın parayı telefon dolandırıcılarına elden teslim ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaşanan dolandırıcılık olaylarına ilişkin çalışma başlatan polis, telefon dolandırıcılarını yakaladı. Ömer G. ve İbrahim G. adlı şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Telefon dolandırıcıları, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL