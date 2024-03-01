İstanbul'da Polis ve Savcı Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şişli'de yaşayan H.S'nin kendisini polis ve savcı olarak tanıtan bir kişinin yönlendirmesiyle verilen banka hesabına 473 bin lira gönderdiğinin belirlenmesinin ardından çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılık olayının şüphelisi Mikail C'yi yakaladı.

Yapılan incelemede, şüphelinin farklı yöntemlerle dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.