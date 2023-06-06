İstanbul'da polis ve savcı kılığındaki dolandırıcılara operasyon: 15 gözaltı

İstanbul'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ya da savcı olarak tanıtarak banka hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini söyleyip para ve ziynet eşyalarını alan şebekeye yönelik yapılan operasyonda biri kadın 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 595 bin nakit para, 2 milyon liralık altın ziynet eşyası ele geçirildi.