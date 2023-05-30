İstanbul'da Polis Olduklarını Söyleyerek Dolandıran Şüpheliler Yakalandı

İstanbul'da bir lojistik firmasında çalışan Özbekistan uyruklu K.K.'yı telefonla arayarak polis olduklarını söyleyen ve dolandıran iki şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde yakalandı. 40 bin Euro ve 2 bin dolar bulunan poşeti sokakta teslim aldıkları anlar da kamerada kaydedildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan paranın 37 bin 500 Euro'su mağdur kadına geri verildi.

İSTANBUL'da telefonla aradıkları Özbekistan uyruklu K.K. (36)'yı polis olduğunu söyleyerek dolandıran iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin içinde 40 bin Euro ve 2 bin dolar bulunan poşeti sokakta teslim aldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da bir lojistik firmasında çalışan Özbekistan uyruklu K.K., kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı iddiasıyla emniyete başvurdu. K.K., polise verdiği ifadede Beni aradılar. Polis olduklarını söylediler. Hesaplarımın ele geçirildiğini, tüm paramı operasyon bitene kadar onlara teslim etmemi istediler. Onlara inandım ve paraları bir poşete koyarak teslim ettim dedi. Şikayet üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada, şüphelilerin parayı aldıkları anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

37 BİN EURO MAĞDURA TESLİM EDİLDİ

Polis, kısa sürede kimliğini tespit ettiği şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler M.B. (22) ve Yasin A. (19)'nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Yasin A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, çalınan paranın 37 bin 500 Euro'su bulunarak mağdur kadına geri verildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüphelilerin, K.K'yı dolandırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin kadına yaklaşarak bir süre konuştuğu ardından para dolu çantayı alarak hızla uzaklaştığı anlar yer alıyor