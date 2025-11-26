İstanbul'da Polis Müdahelesine İtiraz: Avukat Ocakcıoğlu AYM'ye Başvurdu

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, Saraçhane eylemlerinde polisin orantısız müdahalesine maruz kaldığı iddiasıyla avukat Bilge Ocakcıoğlu'nun şikayeti üzerine yürütülen incelemede, İstanbul Valiliği'nin polisler hakkında soruşturma izni vermeme kararını yerinde buldu. Ocakcıoğlu'nun avukatları ise konuyu Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

23 Mart Saraçhane Meydanı'ndaki gösteriye katılan avukat Bilge Ocakcıoğlu, Vezneciler Metro Durağı önünde polis tarafından darp edildiğini, gözünün hedef alınarak biber gazına maruz kaldığını belirterek darp raporu ve video delilleriyle polisler, emniyet müdürü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Valiliği, şikayet üzerine yürütülen idari incelemede, "elde edilen görüntülerin düşük çözünürlüklü olması ve polislerin kask numaraları ile yüzlerinin seçilememesi" gerekçesiyle sorumluların tespit edilemediğini belirterek, görevli polisler hakkında soruşturma izni vermedi ve disiplin dosyasını işlemden kaldırdı. Avukatları aracılığıyla Ocakcıoğlu, mahkemenin kararını istinafa taşıdı.

"Yeterli somut delil olmadığı" iddiasıyla soruşturma açılmadı

Edinilen bilgiye göre İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, avukat Bilge Ocakcıoğlu'nun başvurusu üzerine İstanbul Valiliği'nin soruşturma izni vermeme kararını inceledi; dosyada ceza soruşturması için "yeterli somut delil" bulunmadığını belirterek kararı yasaya uygun buldu ve itirazı reddetti.

Ocakcıoğlu'nun avukatları, istinafın kararının ardından "işkence ve kötü muamele yasağı", "adil yargılama hakkı", "etkin soruşturma yükümlülüğü", "yaşam hakkı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı" ihlalleri gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.