İstanbul'da polis kontrol noktasından kaçan sürücü kaza yaparak yakalandı

İstanbul'da polis kontrol noktasından kaçan bir sürücü, kovalamaca sonucunda kaza yaparak durabildi. Sürücünün aracında uzun namlulu silah ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.