İstanbul'da polis kılığına giren dolandırıcılara operasyon

İstanbul'da telefonla aradıkları Özbekistan uyruklu K.K.'yı polis olduğunu söyleyerek dolandıran şüpheliler, 40 bin Euro ve 2 bin dolarla yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarla birlikte soruşturma devam ediyor.

İSTANBUL'da telefonla aradıkları Özbekistan uyruklu K.K. (36)'yı polis olduğunu söyleyerek dolandıran iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin içinde 40 bin Euro ve 2 bin dolar bulunan poşeti sokakta teslim aldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da bir lojistik firmasında çalışan Özbekistan uyruklu K.K., kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı iddiasıyla emniyete başvurdu. K.K., polise verdiği ifadede "Beni aradılar. Polis olduklarını söylediler. Hesaplarımın ele geçirildiğini, tüm paramı operasyon bitene kadar onlara teslim etmemi istediler. Onlara inandım ve paraları bir poşete koyarak teslim ettim" dedi. Şikayet üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada, şüphelilerin parayı aldıkları anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

37 BİN EURO MAĞDURA TESLİM EDİLDİ

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüphelilerin, K.K'yı dolandırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin kadına yaklaşarak bir süre konuştuğu ardından para dolu çantayı alarak hızla uzaklaştığı anlar yer alıyor