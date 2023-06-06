İstanbul'da Polis, Hakim ve Savcı Kılığına Girerek Dolandırıcılık Yapan Şebekeye Operasyon

İstanbul'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ya da savcı olarak tanıtarak banka hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini söyleyip para ve ziynet eşyalarını alan şebekeye yönelik yapılan operasyonda biri kadın 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 595 bin nakit para, 2 milyon liralık altın ziynet eşyası ele geçirildi.

İSTANBUL'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ya da savcı olarak tanıtarak banka hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini söyleyip para ve ziynet eşyalarını alan şebekeye yönelik yapılan operasyonda biri kadın 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 595 bin nakit para, 2 milyon liralık altın ziynet eşyası ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından telefonla aradıkları kişileri dolandıran şebeke üyelerini yakalamak için operasyon başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Polis ekipleri yapılan takipler sırasında şebeke üyelerinin kimliklerini tek tek tespit etti.

YÖNTEMLERİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin telefonla aradıkları mağdurlara kendilerini polis, hakim yada savcı olarak tanıttıktan sonra banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip kandırdıkları belirlendi. Daha sonra kurbanlarına bankadan paralarını çektiren ve evde bulunan altınlarını da poşete koyarak kendilerine vermelerini sağlayan şüphelilerin milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

ÖNCE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis takibi sırasında dolandırıcılık yapmaya devam eden şebeke üyelerinden 8'i ara operasyonlarla yakalandı. Bu kişilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırdıkları kişilerden aldıkları para ve ziynet eşyaları da sahiplerine teslim edildi.

SONRA 15 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gerekli delillerin toplanmasının ardından 2 Haziran 2023 tarihinde operasyon başlatıldı. Sabah saatlerinde daha önceden tespit edilen adreslere giren ekipler şebeke üyesi biri kadın 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

PARA VE ZİYNET EŞYALARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 595 bin lira ile yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın ziynet eşyası ele geçirildi.

EVLERDE ADETA BİR CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Polis evlerde yaptıkları aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 10 adet şarjör, 100 adet fişek, 1 adet sahte polis kimliği, 1 adet telsiz, 4 adet kelepçe ele geçirdi.

"BENİ KANDIRDILAR, SİZ KANMAYIN"

Öte yandan şüphelilerin mağdurlarından Naime Osman, Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek şüphelilerden şikayetçi oldu. Suriye uyruklu Naime Osman "Eşim bir hafta önce kimliği ile ilgili Göç idaresine gitmişti. Bir hafta sonra polis olduğunu söyleyen biri kişi onu arayıp kimliği ile ilgili bir sorun olduğunu, Çağlayan adliyesinin önüne gelmesini istedi. Eşim oraya gittikten sonra polis beni arayıp eşimi gözaltına aldıklarını operasyon bitene kadar evde bulunan altınları kendilerine vermem gerektiğini söyledi. Ben de evde bulunan 350 gram altını bir torbaya koyarak söyledikleri kişiye verdim. Sonra dolandırıldığımızı anladık." dedi. Kimsenin böyle dolandırıcılara inanmaması gerektiğini söyleyen Naime Osman "Polis bir suçunuz varsa gelir sizi evden alır. Paranızı almaz. Hepsinden şikayetçiyim. İnşallah paramı geri alabilirim." dedi. 11 KİŞİ TUTUKLANDI Asayiş Şube Müdürlüğünde 20 şüpheliyi aynı yöntemle dolandırdıkları ortaya çıkan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Dolandırıcılık çetesiyle ilgili toplam tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.