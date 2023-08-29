İstanbul'da Polis Hakan Telli'yi Şehit Eden Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda Tutuklu Sayısı 37'ye Çıktı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon sırasında polis Hakan Telli’nin şehit edilmesinden sorumlu tutulan Anucur Grubu diye adlandırılan suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan şüphelilerin sayısı 37'ye yükselirken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon sırasında polis Hakan Telli'nin şehit edilmesinden sorumlu tutulan Anucur Grubu diye adlandırılan suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan şüphelilerin sayısı 37'ye yükselirken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kağıthane'de uyuşturucu çetelerinin kaldığı bir adrese 25 Ağustos gecesi saat 01.00 sıralarında operasyon yapan emniyet ekiplerine, binadan uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, saldırıda ağır yaralanan 39 yaşındaki polis memuru Hakan Telli kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen şehit olmuş, polis memuru Ahmet Yasin Çevik de ağır yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Aliyerlikaya da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube müdürlüklerinin koordinesinde 79 adrese yapılan operasyonda 39 kişinin yakalandığını duyurmuştu.

Dün İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 39 şüpheli, nöbetçi savcılığa verdikleri ifadelerin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden önce 22'si ardından da 17'si "suç örgütü kurmak,yönetmek ve suç örgütü üyeliği", "nitelikli kasten öldürme, "uyuşturucu madde ticareti ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Yasa'ya muhalefet" suçlarından tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise talebe uygun şekilde adli kontrol tedbiri uygulandı.